Europee, Nicita (Pd): "Insularità non è isolamento, garantire gli stessi diritti"

''Il mio principale obiettivo, se sarò eletto al Parlamento europeo, è questo: fare da ponte tra le esigenze del territorio e le grandi sfide europee. Andando a Bruxelles, vorrei dimostrare che è possibile ricoprire un incarico europeo e, allo stesso tempo, fare gli interessi delle Isole. Per questo ho scelto lo slogan 'Europa, qui.', per sottolineare che molti aspetti della nostra quotidianità dipendono da decisioni prese in Europa'', ha dichiarato Antonio Nicita, senatore PD e candidato alle europee nella circoscrizione Isole. "La prima proposta del mio programma elettorale consiste in una Legge Europea per l'Insularità e un Piano europeo per la ripresa e la resilienza nelle Isole. Con lo scopo preciso di dimostrare, con i fatti, che insularità non è sinonimo di isolamento. Non solo agli abitanti di Sicilia e Sardegna devono essere garantiti gli stessi diritti riconosciuti agli altri cittadini europei, ma vivere nelle isole italiane - come in tutte le altre isole europee - deve essere una possibilità e una scelta per tutti: chi arriva, chi rimane e chi rientra'', ha concluso.