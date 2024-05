Usa, Chico Forti rientra oggi in Italia

Chico Forti, il 65enne trentino rilasciato nei giorni scorsi da un carcere della Florida dopo una lunga detenzione, arriverà oggi in Italia.

È quanto si apprende da fonti informate.

L'aereo con a bordo Chico Forti atterrerà in tarda mattinata nell'aeroporto militare di Pratica di Mare. Forti sarà poi portato nel carcere di Verona, in attesa di espletare le successive procedure.

Rigoroso no comment dei familiari e amici di Chico Forti in merito all'annunciato rientro in Italia. Il loro auspicio comunque è che "questa vicenda che ormai dura da 25 anni si possa velocemente concludere". Fanno anche presente che "l'intervento del governo Meloni nelle scorse settimane ha dato un'accelerata all'iter".