La morte di Ottaviano a Scicli, si è trattato di un omicidio

Si indaga per omicidio in relazione alla morte di Giuseppe Ottaviano, 41 anni, rinvenuto cadavere all'interno della casa di famiglia a Scicli nel Ragusano domenica 12 maggio.

Nella giornata di ieri si e' conclusa l'autopsia e le prime risultanze, spiegano i carabinieri, hanno evidenziato ulteriori traumi subiti dalla vittima oltre a quelli gia' emersi dalla prima ispezione cadaverica in cui erano state da subito rilevate due ferite al capo e la frattura del setto nasale.

Le gravi lesioni emerse sul corpo dell'Ottaviano, che hanno prodotto anche la rottura di quattro costole e una fratturazione della scatola cranica, escludono la possibilita' di un evento accidentale o di traumi autoinferti.

Le indagini dei carabinieri del Nucleo investigativo di Ragusa, che procedono unitamente ai colleghi del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Modica e della tenenza di Scicli, cercheranno di capire chi e perche' abbia ucciso l'uomo. Nella sua abitazione in via Manenti era stato trovato molto sangue, ma non apparenti segni di colluttazione.

La Procura, dopo l'autopsia, ha autorizzato i funerali dell'uomo. L'ultimo saluto a Giuseppe Ottaviano sarà dato lunedì, 20. alle 10,30, nella chiesa di San Bartolomeo, a Scicli.