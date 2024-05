Beccati a Floridia gli ambulanti morosi alla Fiera: Il Comune recupera il 50% dei tributi evasi

Dall’alba di stamattina, con la preziosa collaborazione dei baschi verdi della Guardia di Finanza, i militari della Tenenza dei Carabinieri di Floridia e personale della Polizia Municipale abbiamo compiuto un serio intervento di contrasto all’abusivismo ed all’evasione all’interno del mercato settimanale. Attività, questa, che ci ha portato ad incassare, in pochissime ore, oltre il 50% di canoni non pagati. Tutti gli ambulanti presenti, quindi, hanno regolarizzato la loro posizione, azzerando ogni forma di debito con il Comune di Floridia. L’occasione è stata anche propizia per effettuare controlli all’interno del mercato dove, nell’ultimo periodo, hanno avuto luogo diversi furti. Ovviamente, i medesimi controlli, saranno dispiegati anche nei sabati a venire, nel rispetto di chi - le regole - le rispetta e, soprattutto, per dare seguito ad una costante azione di vigilanza, necessaria per garantire la sicurezza degli avventori e dei commercianti.