Chico Forti è in Italia, incontro con Meloni a Pratica di Mare: oggi a Rebibbia, poi carcere a Verona

Enrico Chico Forti, l'imprenditore trentino da 24 anni detenuto in Florida, è rientrato in Italia. A quanto apprende l'Adnkronos, sarà ora portato a Rebibbia, dove rimarrà per un paio di giorni prima di essere nuovamente trasferito nel carcere di Verona. Il detenuto è atterrato questa mattina con volo dell’Aeronautica Militare all'aeroporto militare di Pratica di Mare, dove ha incontrato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che lo scorso marzo, in occasione della sua missione negli Stati Uniti, aveva ottenuto il consenso al trasferimento del connazionale ai sensi della Convenzione di Strasburgo. Lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi. La presidente del Consiglio ha poi lasciato l'aeroporto. Nell'andare via in auto, Meloni ha rivolto ai cronisti presenti all'esterno dello scalo un cenno di saluto.

"Chico Forti è tornato in Italia. Fiera del lavoro del Governo italiano. Ci tengo a ringraziare nuovamente la diplomazia italiana e le autorità degli Stati Uniti per la loro collaborazione", ha poi scritto la premier sui social allegando un'immagine dell'incontro. Forti ha lasciato la base di Pratica di Mare circa mezz'ora dopo la premier a bordo di un mezzo della Polizia Penitenziaria.

"Si ottengono questi risultati quando si lavora in silenzio, senza fare polemiche con una grande azione del governo certamente, ma anche della nostra diplomazia", le parole del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, commentando la notizia.

"E' da quando ci siamo insediati che stiamo lavorando perché Chico Forti possa scontare la seconda parte della sua detenzione in un carcere italiano", ha aggiunto Tajani. "Ci sembra una scelta giusta, una scelta che tutela gli interessi del cittadino italiano, che tra l'altro ha avuto un comportamento ineccepibile come detenuto negli Stati Uniti e può continuare ad essere un detenuto modello anche in un carcere italiano", ha concluso il titolare della Farnesina.

"Bentornato a casa Chico. Un nuovo successo della diplomazia italiana e del governo. Grazie a un gioco di squadra, silenzioso ed efficace, riportiamo in Italia un nostro concittadino dopo 24 anni di detenzione negli Stati Uniti. Sono orgoglioso del nostro lavoro", ha poi scritto il ministro sul social X.