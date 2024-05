Scarpinato (M5s) a Palermo: "Sono tornati i professionisti del voto di scambio"

"Assistiamo a un cambio di passo della politica criminale dell'attuale maggioranza di Governo: da un lato c'è una dilatazione dell'esercizio del potere pubblico, qualunque sindaco può fare affidamenti diretti entro i 150 mila euro. Anac ha accertato che il 27% dei Comuni italiani è implicato in fenomeni corruttivi. Dall'altro lato si disattivano gli strumenti di controllo. La legalizzazione dell'abuso di ufficio è di fatto la legalizzazione dell'abuso di potere come strumento del voto di scambio. E infatti sono tornati i professionisti del voto di scambio". Lo denuncia il senatore dei 5 Stelle ed ex magistrato Roberto Scarpinato, intevenendo al convegno in corso a Palazzo Steri a Palermo su "Mafie e antimafie oggi".