Appello da Caltanissetta a Meloni per i ragazzi detenuti in Romania

Dopo la conferma della condanna da parte della Corte d'appello della Romania dei due giovani di Caltanissetta Filippo Mosca e Luca Cammalleri per spaccio internazionale di sostanze stupefacenti, questa mattina Pietro Cammalleri ha sentito telefonicamente il fratello "che sta male". "A questo punto - dice all'AGI - chiedo l'intervento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per fare rientrare questi ragazzi in Italia. Non ce la fanno piu' a stare lontani. Hanno preso l'ennesima batosta". L'uomo ricorda che il fratello Luca con l'altro nisseno Filippo sono in carcere in Romania da oltre un anno. "Ora - spiega - bisogna velocizzare le carte. Tutta questa storia e' stata una emorragia economica ma anche psicologica. Non si puo' perdere ancora tempo, fateli rientrare e noi famiglie abbiamo la possibilita' di stare vicini a loro". Filippo Mosca e' stato condannato a 8 anni e 3 mesi di reclusione ed e' rinchiuso con Luca Cammalleri, condannato a 8 anni e 2 mesi, al carcere di Porta Alba a Costanza. La Corte d'appello romena ha confermato anche la condanna a 8 anni e 3 mesi per una ragazza italiana che si trovava con i due nisseni quando e' arrivato un pacco - a suo indirizzo - all'interno del quale c'era la sostanza stupefacente.