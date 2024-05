Mafia: Caltanissetta, annullata da Tar di Palermo interdittiva per società

La prefettura di Caltanissetta non ha riesaminato l'istanza di una società dell'ex sindaco di Bompensiere che era stata interdetta per sospette infiltrazioni mafiose e il Tar Palermo ha annullato gli atti amministrativi.La vicenda risale al 2019, quando il consiglio comunale di Bompensiere, (Caltanissetta) è stato sciolto per infiltrazioni mafiose e anche per una società, amministrata dall'allora sindaco Salvatore Gioacchino Losardo, è scattata l'interdittiva emessa dalla prefettura. L'imprenditore, assistito dagli avvocati Girolamo Rubino e LuciaAlfieri, ha presentato ricorso al Tar Palermo visto che sarebbe emersa l'estraneità della società agli ambienti malavitosi. La prefettura di Caltanissetta non ha modificato il provvedimento e così nel gennaio del 2023 i giudici del Tar di Palermo hanno accolto la sospensiva e ordinato alla prefettura il riesame delle circostanze sopravvenute. Anche in questo caso nulla da fare, ora però il provvedimento interdittivo è stato annullato dal Tar Palermo accogliendo le tesi difensive degli avvocati.