Modica, la Polizia locale sequestra discariche abusive in periferia

Continua il controllo del territorio da parte della Polizia locale di Modica per cercare di debellare il fenomeno dell’abbandono di rifiuti e, nel particolare, la costituzione di discariche abusive. Negli ultimi giorni, il NOPE, Nucleo di Polizia Ecologica, ha controllato diverse zone periferiche, in particolare le Contrade Giarrusso, Bellamagna e Fargione, dove è stata accertata la presenza di rifiuti di ogni genere, compresa una catasta di pneumatici dismessi. Le aree sono state sequestrate, mentre sono in corso di identificazione gli autori, rintracciabili attraverso una serie di elementi individuati nei siti. Non appena si risalirà a queste persone si procederà al loro deferimento all’Autorità Giudiziaria.

Nel frattempo, l’assessore alle Politiche Ambientali, Samuele Cannizzaro, disporrà per la bonifica dei luoghi.

“Siamo facendo un lavoro certosino – spiega l’amministratore – in collaborazione tra la polizia locale ed i miei uffici. Invito, comunque, la gente ad astenersi dall’abbandonare rifiuti, che sono anche di natura edile o industriale, avvalendosi dei canali previsti dalla legge. Il territorio va rispettato, del resto o attraverso il controllo della polizia locale o le telecamere riusciamo quasi sempre a risalire ai trasgressori.