Siracusa, sold out al 'De Simone' per la finale play off contro il Reggio Calabria

Potrebbe essere l'ultima partita in serie D del Siracusa. Il condizionale è d'obbligo. Perchè bisogna prima battere il Reggio Calabria nella finalissima dei play off che si gioca domani alle 16 al Nicola De Simone. Le premesse ci sono tutte. A cominciare dal colpo d'occhio che vedrà il vecchio stadio 'Vittorio Emanuele III' sold out. Nessun problema di organico per il tecnico azzurro Spinelli che può contare sulla migliore formaziome e suoi giocatori maggiormente in forma. Unico indisponibile è Limonelli. I bomber ci sono tutti da Alma a Maggio a Russotto. Il capitano vuole chiedere la stagione alla grande, portando gli azzurri in serie C.

Il Reggio Calabria è reduce da un eccellente periodo di forma, confermato da una lunga striscia di positive prestazioni e gli amaranto daranno il massimo, allo stadio "De Simone", per ribaltare i pronostici della vigilia. Bruno Trocini ha quasi tutti i giocatori a disposizione e potrà operare, quindi, le scelte che riterrà più opportune sotto l'aspetto tecnico-tattico.

Il regolamento prevede, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, lo svolgimento dei supplementari; persistendo questo risultato avrà la meglio la formazione meglio classificata alla fine del torneo, quindi il Siracusa.