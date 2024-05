Catania, lotta allo spaccio di droga: minorenne arrestato a Librino dai "Falchi"

La Squadra Mobile della Questura di Catania ha arrestato un minore colto nella fragranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sono stati gli operatori della sezione Criminalità Diffusa (Falchi) ad eseguire una perquisizione domiciliare nell’abitazione del minorenne nel quartiere Librino, nell’ambito delle ordinarie e periodiche attività finalizzate a contrastare lo spaccio al dettaglio di droga.

I poliziotti hanno rinvenuto un cospicuo quantitativo di marijuana e hashish (240gr), in parte già suddiviso in dosi per la successiva commercializzazione, oltre a materiale per il confezionamento e la pesatura, necessari per lo svolgimento dell’illecita attività di spaccio.

Durante le ricerche, gli agenti della Polizia di Stato hanno trovato e sequestrato al minorenne pure una pistola clandestina, illegalmente detenuta, 34 cartucce calibro 12 e 2 cartucce calibro 16.

Esauriti gli adempimenti di rito, d’intesa con il P.M. di turno, il minore è stato arrestato e trasferito all’Istituto Penale Minorile di via Franchetti, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.