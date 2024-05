Il Catania delude i 20 mila del Cibali: vince l'Atalanta ma vanno avanti gli etnei

Il Catania si arrende all'Atalanta baby, ma passa il turno dei play off e vola verso i quarti. I rossazzurri sprecano tanto al 'Massimino' davanti a ventimila spettatori,ma sono i bergamaschi a piazzare la botta vincente al 94' con Diao. Ma l'eroe della serata è il portiere Furlan, l'uomo in più degli etnei.

La sfida comincia con ritmi subito alti. L'Atalanta U23 spinge sull'acceleratore e al 4' con un tiro dal limite di Capone impensierisce severamente Furlan, abile a smanacciare in corner. Al 6' Ghislandi esalta ancora i riflessi del portiere catanese. Con il passare dei minuti la pressione iniziale viene un po' meno ma la partita resta vivace. Al 19' clamorosa chance per i rossazzurri: Chiricò pennella per Cicerelli nel cuore dell'area, il numero 30 calcia a botta sicura ma il pallone si alza e finisce oltre la traversa. Al 24' l'atalantino De Nipoti è costretto a lasciare il campo per infortunio, al suo posto Diao. Al 27' l'Atalanta U23 si riaffaccia dalle parti di Furlan con un tiro senza pretese da lontano di Jimenez, deviato anche da un difensore e parato dal portiere etneo. Poco dopo cross insidioso dei nerazzurri in area di rigore, nessuno degli attaccanti della squadra di Modesto riesce a deviare in rete. Gli ospiti giocano un buon calcio, il Catania prova a ripartire e lanciare lungo verso gli attaccanti. Al 33' proprio un'azione di ripartenza potrebbe portare i rossazzurri al gol: ottimo lancio per Cicerelli che costruisce non riuscendo però a concludere l'azione nel migliore dei modi, cercando di impensierire Vismara. Al 37' l'Atalanta U23 spreca malamente: Diao serve Cisse completamente solo, l'attaccante entra in area e tira, strepitosa parata di Furlan che dice ancora no ai bergamaschi. Un minuto dopo ci prova Diao, lasciato libero di calciare: ma l'estremo difensore etneo si supera ancora, abbassando la saracinesca. Al 43' calcio di punizione per i padroni di casa da lontanissimo: batte Chiricò, parabola insidiosa che finisce fuori di poco.

Ad inizio secondo tempo due cambi nel Catania: out Cicerelli e Chiricò, dentro Tello e Marsura. Il copione della sfida non cambia rispetto al primo tempo. Capone al 49' impegna Furlan che non sbaglia un colpo e chiude in corner. Al 55' Modesto gioca le carte Muhameti e Vlahovic al posto di Solcia e Capone. Gli ingressi di Tello e Marsura aiutano i rossazzurri a verticalizzare di più, costruendo un numero maggiore di azioni. Proprio Tello prende la traversa al 58', il gioco però era stato fermato per un fallo. Al 62' Cianci prova il diagonale da lontano: traiettoria velenosa, mette i brividi a Vismara ma la sfera è fuori. Rovesciamento di fronte e Atalanta U23 ad un passo dal vantaggio, mischia paurosa, tiro e - neanche a dirlo - solito Furlan: strepitoso, anche qualche secondo dopo su un'altra conclusione. Non c'è un attimo di tregua. Il Catania è vivo e riparte: cross di Castellini per Zammarini che spizzica di testa in piena area di rigore, ma non riesce ad impattare al meglio. Nulla di fatto. Ancora cambi: tra i bergamaschi c'è Comi per Varnier. Al 71' riparte la formazione di Zeoli, Marsura prende palla e va verso la porta, al momento di tirare però s'incarta e la palla finisce sul fondo. Due minuti dopo ancora Marsura, di nuovo a tu per tu con Vismara: para l'estremo difensore nerazzurro sul tentativo di conclusione. Al 74' è il momento di Di Carmine, gli lascia spazio Cianci. Sfida sempre aperta. Esito incerto. . Al 92' (concessi cinque minuti di recupero) su azione d'angolo l'Atalanta U23 riesce a passare in vantaggio: sul cross di testa Diao gela il Massimino. Ultimi minuti di fuoco. Finale non per deboli di cuore, Castellini prende il palo all'ultimo secondo. Il Catania perde ma passa il turno.