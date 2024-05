Modica, il sabato sera nel segno delle motorette "smarmittate" e pericolose

Non sono più rinviabili provvedimenti contro i fracassoni in moto che inquinano il centro storico di Modica e che, il sabato sera, si scatenano con evoluzioni pericolose e, purtroppo, impunite. Non ci sono vigili urbani in servizio per la carenza di organico; polizia e carabinieri si vedono solo saltuariamente e sono impegnati nei servizi del vasto comprensorio di Modica; controlli inesistenti; la pazienza e la sopportazione dei residenti messe a dura prova. Con queste premesse, inutile sperare nel sequestro di qualche motociclo di quelli cosìddetti "smarmittati" in modo da porre un freno a questi fenomeni. Eppure, potrebbe costituire un deterrente il controllo di quelle officine che "modificano" le motorette trasformandole in veri e propri bolidi che sfrecciano in centro. D'altra parte queste elaborazioni meccaniche sono vietate dal Codice della strada che prevede sanzioni anche per chi le effettua. L'invito alle forze dell'ordine è quello di un giro di vite per stroncare un fenomeno fastidioso, incivile e, soprattutto, pericoloso.