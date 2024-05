Augusta, auto finisce fuori strada: perde la vita un 32enne originario di Gela

Incidente mortale nella zona industriale di Augusta nel pomeriggio di sabato. A perdere la vita un 32enne originario di Gela: la sua auto, per cause da accertare, si è capovolta finendo la sua corsa in un terreno che costeggia la strada. Il giovane ha riportato gravi ferite e a nulla sono valsi i soccorsi. Nella vettura viaggiava un'altra persona, rimasta ferita e ricoverata in ospedale: non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto dell'incidente sono intervenuti Polizia di Stato, Polizia Stradale e Vigili del Fuoco, insieme ai sanitari del 118.