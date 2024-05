Siracusa, all'Urban Center si presenta il progetto "Autonomia in armonia"

Sarà presentato mercoledì 22 maggio p.v. alle ore 16 presso l'Urban Center di Siracusa in via Nino Bixio, il progetto "Autonomia in Armonia" realizzato dall'associazione Aipd -associazione italiana persone Down- sezione di Siracusa. "Siamo veramente contenti- ha affermato Simona Corsico, presidente della sezione aretusea dell'Aipd-, di poter dare ai nostri ragazzi l'opportunità di migliorare le loro autonomie attraverso questo progetto che li vedrà impegnati settimanalmente in varie attività, curate da operatori specializzati e da volontari selezionati che li affiancheranno". Aipd sezione di Siracusa è, infatti, tra le 70 associazioni che in tutta la Sicilia si sono aggiudicate le risorse messe a bando dalla Regione Siciliana, per le iniziative e i progetti di promozione sociale. Tra i partner che affiancheranno l'Aipd Siracusa nello svolgimento del succitato progetto ci sarà l'associazione Zuimama, mentre l’associazione TMA –terapia multisistemica in acqua/per l’autismo- Sicilia metterà a disposizione degli operatori che lavoreranno sulle dinamiche relazionali utilizzando il metodo Caputo e Ippolito.

Il progetto si avvale, tra gli altri, della collaborazione del Comune di Siracusa, Siracusa Città educativa, del Comune di Ferla, della Neuropsichiatria infantile di Siracusa e della Lega navale italiana sezione di Siracusa.