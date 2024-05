Catania, si oppone a un bandito: colpito col calcio della pistola

Paura ieri intorno all'ora di pranzo in una tabaccheria di via Leucatia a Catania, dove un uomo si è presentato con una pistola e ha intimato di farsi consegnare il denaro. Il titolare si è opposto assieme ai clienti, ma il malvivente lo ha colpito con il calcio della pistola e in seguito è fuggito. A rimanere feriti oltre al titolare anche alcuni dei clienti e per questo motivo sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i sanitari del 118. I militari hanno ascoltato il titolare e stanno portando avanti le indagini per dare un volto e un'identità al rapinatore.