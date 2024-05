Enna Pride, domani s'inaugura la mostra 'or-go'-glio'

Con l'approssimarsi dell''Enna Pride, fissato per il primo giugno, si intensificano le attività culturali e il gruppo organizzatore, in testa l'Arci Petra, il gruppo Open, collettivo Queer di Catania, l'associazione studentesca Koinè e le altre associazioni Garage, Mondoo peraio e Anpi presentano "/or·gó·glio/" una mostra curata da Cristina Cammarata (@christine.img) che celebra la storia e la cultura del Movimento LGBTQIA+ a livello internazionale. L'evento espositivo si terrà ad Enna, presso lo spazio espositivo del Garage Arts Platform (@garage.enna) dal 20 al 31 Maggio./or·gó·glio/ è molto più di una semplice mostra - dicono gli orgnizzatori - è un'esplorazione intima della storia, della cultura e della lotta per i diritti della comunità LGBTQIA+.Attraverso una combinazione di fotografie, libri e proiezioni video, la mostra offre uno sguardo intimo sui personaggi e gli eventi che hanno plasmato e sostenuto la lotta per i diritti delle soggettività queer.