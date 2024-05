Resistenza agli agenti, minore arrestato a Vittoria

Nell'ambito dell'intensificazione dei servizi straordinari di controllo del territorio, gli Agenti del Commissariato di Vittoria (RG), hanno arrestato in flagranza di reato, un minorenne già con pendenze di Polizia per reato analogo e altri reati contro il patrimonio, ritenuto responsabile dei reati di resistenza a Pubblico Ufficiale e porto di oggetti atti ad offendere. Nei giorni scorsi, nel cuore della notte, l'attenzione degli Agenti di una Volante è stata attirata da un'autovettura sospetta con tre persone a bordo, il cui conducente, alla vista degli operatori della Polizia di Stato, cercava di dileguarsi percorrendo le vie cittadine a velocità sostenuta mettendo, in tal modo, a serio rischio la sicurezza della circolazione stradale; inoltre, il conducente, eseguiva delle pericolose manovre, tentando anche di speronare l'autovettura della Polizia di Stato per farla uscire fuori strada. Tuttavia, con non poche difficoltà, i poliziotti, con l'ausilio di una seconda volante del Commissariato, sono riusciti a fermare il veicolo e a trarre in arresto il conducente che, fra l'altro, guidava senza aver conseguito la patente. Ad esito della perquisizione estesa al veicolo, gli operatori di Polizia hanno rinvenuto e sequestrato un palanchino della lunghezza complessiva di 68 centimetri, un grosso cacciavite e una tronchese in ferro della lunghezza complessiva di 22,00 cm