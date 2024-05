Tensioni alla piscina di Palermo, ingresso vietato a giovani pallanuotisti

Momenti di tensione questa mattina alla piscina comunale di Palermo in viale del Fante. Si doveva svolgere una gara di pallanuoto e alcuni ragazzini dovevano allenarsi. Gli atleti sono arrivati accompagnati da genitori e parenti, ma davanti all'ingresso hanno trovato i responsabili dell'impianto che hanno negato loro l'ingresso. La tribuna è inagibile e la questura ha imposto il divieto per motivi di sicurezza. I toni tra genitori e responsabili si sono alzati tanto che qualcuno ha minacciato di chiamare i carabinieri. "Non si capisce questa inagibilità a fasi alterne. La scorsa settimana c'erano gare e in tribuna c'erano seduti circa 400 spettatori che facevano il tifo. Oggi - dice un genitore -invece senza alcuna comunicazione non hanno permesso l'ingresso. E' veramente una cosa incomprensibile anche perché molti genitori vengono da fuori e vengono per sostenere i propri figli che giocano nei campionati". Dal Comune fanno sapere che la polizia amministrativa della questura nel corso di un sopralluogo ha imposto la chiusura della tribuna. "Avevamo avvertito le società di comunicare chela piscina era aperta solo per gli atleti - dicono dal Comune -Proprio per evitare che si creassero questi disguidi e inutili proteste. Appello che è caduto nel vuoto".