Lega di Pachino al 'Diana' per sostenere Annalisa Tardino: domani sarà a Favara

Alcune centinaia di persone hanno affollato il cine - teatro Diana di Pachino per sostenere due candidati: l'eurdeputata uscente della Lega Salvini Premier, Annalisa Tardino ed il candidato a sindaco della città, Sebastiano Fortunato. Si è trattato di un'adunanza dei simpatizzanti del carroccio pachinesi, partecipata e convinta. All'assise a dare manforte ai due candidati anche il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon (commissario della Lega in Sicilia), il commissario provinciale di Siracusa, Enzo Vinciullo e quello cittadino Giuseppe Cambareri. Tardino davanti ad una platea , che l'ha più volte applaudita , ha sottolineato il suo impegno 'in Europa per difendere il territorio, ed in particolar modo due settori fondamentali per l'economia della Sicilia: agricoltura e pesca. Noi della Lega - ha detto Annalisa Tardino - alle poltrone ed alle medaglie, abbiamo preferito lavorare, portando coi fatti i risultati a casa". L'eurodeputata ha chiesto alla platea di sostenere anche il candidato sindaco Sebastiano Fortunato. Al convegno ha partecipato, tra gli altri, la sindaca di Portopalo, Rachele Rocca, espressione del partito della Meloni, così come Fortunato.

'"E' una partita che possiamo vincere - ha detto Enzo Vinciullo - Ci presentiamo a Pachino con una squadra forte e rinnovata e soprattutto abbiamo una lista fatta da persone perbene". Il commissario provinciale ha fatto l'appello ai presenti di sostenere Annalisa Tardino "che merita di essere riconfermata all'Europarlamento" e l'imprenditore Fortunato che ha dimostrato le sue capacità nel settore privato".

Il tour elettorale di Annalisa Tardino prosegue. Domani l'eurodeputata della Lega alle 19,15 incontra al Caffè Italia di piazza Cavour a Favara (Agrigento), amici e simpatizzanti. Interverranno anche Mario Bellino, commissario provinciale della Lega ad Agrigento ed il consigliere comunale favarese, Alessandro Pitruzzella.

(Nella foto da sinistra, Enzo Vinciullo, Annalisa Tardino, Sebastiano Fortunato, Rachele Rocca e Giuseppe Cambareri)