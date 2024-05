Ragusa, incendio in un condominio: donna intossicata dal fumo

Incendio sabato sera in un edificio di Via Archimede a Ragusa. Le fiamme, intorno alle 22,30, si sono sviluppate da un cumulo di rifiuti all’interno di un cortile comune ad altri appartamenti. Il fumo ha annerito il prospetto dello spazio condominiale ed il calore sprigionatosi ha danneggiato le tapparelle di un appartamento ed annerito il vano cucina della casa abitata da una donna. La proprietaria è stata soccorsa dal personale del 118 per una leggera intossicazione causata dal fumo proveniente dai rifiuti che bruciavano. Tempestivo l'intervento di una squadra dei Vigili del fuoco inviata dal vicino comando

provinciale.