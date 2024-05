Palermo Calcio, Mignani: "Contro il Venezia serve lo stesso spirito avuto con la Samp"

Dopo l'ottima prova e la qualificazione contro la Sampdoria nel turno preliminare dei play-off il Palermo torna in campo domani sera per l'andata della semifinale contro il Venezia. I rosanero dovranno fare un gol in più degli avversari nell'arco dei 180' perchè in caso di parità ad approdare in finale sarebbero gli arancioneroverdi in virtù della migliore posizione di classifica.

"Un Palermo diverso nell'atteggiamento e nello spirito - ammette Mignani - Abbiamo giocato bene contro la Samp e con il venezia dobbiamo avere lo stesso spirito, anche se l'avversario è diverso.

Due giorni tra una partita e l'altra sono pochi, devi recuperare le energie spese. Questo è quello che ci è stato concesso ed è quello che ci prendiamo. Il nostro obiettivo è quello di provare a vincere la partita d'andata, sapendo che bisogna rimanere lucidi in vista del ritorno. E' importante non prendere gol ma anche pensare di farlo".

Inevitabile non ripensare allo 0-3 con cui il Venezia ha vinto al Barbera in campionato: "Quella gara l'avevo vista in passato - spiega Mignani - non l'ho rivista. Pohjanpalo? Limitarlo è un lavoro di squadra, ma il Venezia non è solo Pohjanpalo, è tanto altro. Il Venezia è arrivato ad un soffio dalla promozione diretta, Vanoli sta facendo molto bene. Ha preso una squadra l'anno scorso e l'ha portata quest'anno ad un campionato di vertice".

Anche questa volta il Palermo si affiderà al proprio pubblico, alla sua grande passione ed entusiasmo: "Quando sono entrato al 'Barbera' per fare il riscaldamento ho avuto sensazioni bellissime. Sia noi che gli avversari abbiamo giocatori abituati a partite di questo livello" continua Mignani.

Per quel che riguarda la formazione il tecnico non si sbilancia:

"Nedelcearu o Marconi? Ho dei dubbi, ma anche in altri ruoli.

Fortunatamente ci sono cinque cambi. Di Mariano? Sta bene e si allena con la squadra da una settimana. Per me potrebbe anche giocare dall'inizio. Il problema è risolto ed è disponibile"