Cadavere di donna scoperto in un macero d'acqua nella bassa Bolognese

Il cadavere di una donna in età avanzata è stato trovato questa mattina dentro un macero pieno d'acqua nelle campagne di Castello d'Argile, nella bassa bolognese. A fare la scoperta è stato il proprietario dello stesso macero, che ha dato l'allarme. Sono intervenuti 118, vigili del fuoco e carabinieri, che hanno avviato le indagini, innanzitutto per dare un nome al corpo, non ancora identificato. Si tratterebbe di una donna di almeno 70 anni. Tra le ipotesi:un suicidio o una disgrazia, cioè una caduta accidentale nel macero dove la vittima sarebbe poi annegata.