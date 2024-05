Siracusa si tinge d'azzurro, batte la Reggio Calabria ( 2 - 1) e vince i Play off

E' soltanto da raccontare la finale dei play off di serie D. Ha vinto il Siracusa per 2 a 1, ma la Reggio Calabria, al 'Nicola De Simone' con oltre 5 mila spettatori sugli spalti, non ha demeritato. Un gran bel spettacolo sotto tutti i profili. Gioco, tecnica, continue ripartenze ed il portiere ospite Martinez chiamato per tre volte agli straordinari. Il match è molto sentito e nella tribunetta d'onore ci sono anche il sindaco, di Siracusa, Francesco Italia, il suo vice Edy Bandiera ed il sindaco di Priolo, Pippo Gianni con i nipotini al seguito. "E' stato Salvo Montagno a ospitarmi - dice il primo cittadino di Priolo - ed ho accettato con piacere", dice Gianni che sl schioda dalla poltroncina al gol del 2 -1 di Sarao.

Il Siracusa dopo avere mangiato tanta polvere nel passato oggi è sugli scudi. Merito del presidente Alessandro Ricci che ha più volte ribadito di essere diventato un 'siracusano d'adozione'.

Gli azzurri sono arrivati secondi nella regular season alle spalle di un Trapani d'altro pianeta. Il presidente non ha fatto mancare nulla al tecnico Cacciola, poi esonerato, e qualcuno nell'entourage afferma che il Siracusa poteva allestire due formazioni per la categoria.

Tornando alla finalissima di oggi, è stata una partita dai due volti. A dominare il primo parziale è stata la Reggio Calabria. Gli amaranto hanno marcato supremazia, attuando un pressing che ha tolto il respiro agli azzurri. E nella ripresa, quando il calo fisico degli ospiti era inevitabile, è venuto fuori il Siracusa, che può anche recriminare per un calcio di rigore reclamato da Forchignone che aveva superato Martinez in uscita che ha poi agganciato lo stesso fantasista, atterrandolo in area. Il faro della Reggio Calabria è stato l'intramontabile Barillà. Tecnica, visione di gioco e tanta grinta. Il Siracusa gli ha risposto con il suo direttore d'orchestra, Marco Russotto. Spinelli lo ha sostituito a pochi minuti dalla fine del primo tempo per avere rimediato un fallaccio. Il capitano non ha gradito la sostituzione ed ha avuto un gesto di stizza.

Al 5' l'arbitro annulla una rete a Girasole per un precedente fuori gioco. Il Siracusa risponde al 18' con Russotto. C'è un calcio piazzato al limite dell'area, il capitano calcia direttamente in porta e Martinez si supera deviando in angolo. La pressione dei Calabresi è forte ed il gol del vantaggio arriva al 22', grazie pure ad una ingenuità del Siracusa. E' il 22': Mungo ruba palla a centrocampo, serve Provazza per il contropiede amaranto. Il numero 20 restituisce il pallone a Mungo e dal limite angola il suo destro tanto da rendere inutile il tentativo di Lumia che non arriva a smanacciare la sfera che gonfia la rete.

Il Siracusa non si scoraggia, ma deve attendere il 41' per riportare la gara in equilibrio. C'è un traversone nell'area amaranto, Martinez è strepitoso e dice di no ad un primo colpo di testa da distanza ravvicinata, ma non può nulla sull’inzuccata di Maggio. E' l' 1 a 1 ed il tifo 'accende' lo stadio.

Tre minuti dopo il pareggio, Spinelli richiama Russotto per dare spazio a Forchignone.

Si torna in campo con le due squadre in dieci per le espulsioni di Esposito e Mungou e la Reggio Calabria vuole andare oltre il pareggio. Fa la gara per una ventina di minuti, arriva il calo fisico e forse anche quello mentale per i ragazzi di Trocino. Ospiti pericolosi al 65' ed al 70', prima con Girasole che di testa trova Lumia pronto all'intervento e poi con Perri. A due minuti dalla fine dei tempi regolamentari, arriva la doccia fredda per la Reggio Calabria. Ci pensa Sarao all'88 a siglare il gol dell'ex. L'attaccante riceve gli abbracci dei suoi compagni e non esulta. Ultima occasione per agguantare il 2 a 2 , al 97' su piedi di Renelus, ma la sua conclusione finisce a 10 centimetri distanti dal palo di sinistra. Poi il triplice fischio e la festa dei tifosi. Gli azzurri fanno il giro del campo per incassare gli applausi dei suoi sostenitori. Poi la festa si sposta in piazza Cuella. Adesso si spera nel ripescaggio, il ritorno in serie C. E' un'altra storia.

(Fotocranaca di Valentino Cilmi)