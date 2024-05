Precipita l'elicottero del presidente iraniano Raisi, la sua vita in pericolo

L'elicottero su cui viaggiava il presidente iraniano Ebrahim Raisi è stato costretto a un atterraggio di emergenza in Azerbaigian. Non è ancora nota la sorte dei suoi occupanti del velivolo, il cui ritrovamento - inizialmente riportato dalla televisione iraniana - è stato smentito dalla Mezzaluna Rossa. Con Raisi viaggiavano anche l'ayatollah Al-Hashem, Imam di Juma Tabriz, il ministro degli Esteri Hossein Amirabdollahian, il governatore dell'Azerbaigian Orientale Malik Rahmati e molti altri, riporta l'organo di informazione. Le difficili condizioni atmosferiche, la pioggia, la fitta nebbia e l'arrivo del buio stanno complicando il lavoro delle squadre di soccorso. Raisi era di ritorno dall'inaugurazione di una diga al confine fra Iran e Azerbaigian. L'incidente è avvenuto in un'area di alta quota tra le montagne dove non è possibile arrivare in auto.

"Le vite del presidente Raisi e del ministro degli esteri Amirabdollahian sono a rischio in seguito all'incidente dell'elicottero", ha riferito un funzionario iraniano alla Reuters, aggiungendo: "Siamo ancora fiduciosi, ma le informazioni provenienti dal luogo dell'incidente sono molto preoccupanti". Una ventina di squadre di soccorso sono al lavoro per trovare l'elicottero. La ricerca, ha fatto sapere il ministro dell'Interno Ahmed Vahidi alla televisione di stato, è molto difficile a causa dalle "condizioni meteorologiche sfavorevoli", e in particolare da una fitta nebbia. "Potrebbe volerci del tempo per raggiungere la zona", ha aggiunto, anche se si ritiene che il luogo si trovi nella foresta di Dizmar, vicino alla città di Varzaghan. Un elicottero che doveva cercare il luogo dell'incidente è stato costretto a tornare indietro.

La Guida suprema iraniana, l'ayatollah Ali Khamenei, ha tenuto una riunione d'urgenza con il Consiglio di Sicurezza del Paese dopo la notizia dell'incidente. L'agenzia ufficiale Irna, che cita il portavoce del governo Ali Bahadri Jahormi, scrive che dopo la riunione di emergenza del consiglio governativo a Teheran, il vicepresidente esecutivo e alcuni membri del governo iraniano sono partiti per Tabriz, vicino al luogo dove l'apparecchio con a bordo il presidente avrebbe terminato il suo volo.

"Ci auguriamo che Dio riporti l'onorevole presidente e i suoi compagni tra le braccia della nazione. Tutti dovrebbero pregare per la salute di questo gruppo di servitori. Se il popolo iraniano non si preoccupa, non ci saranno interruzioni nel lavoro del Paese", ha affermato Khamenei durante un incontro con le famiglie dei Pasdaran.