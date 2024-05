Europee, Romano (NM): "Candidatura Dell'Utri espressione progetto di Centro"

"La candidatura alle Europee di Massimo Dell'Utri è espressione di un importante progetto. L'accordo politico con Forza Italia prima e il successivo patto federativo di Noi Moderati con la Nuova Dc rientrano pienamente in questa prospettiva. E' un grande orgoglio constatare da diversi giorni in tutte le province una grande partecipazione rispetto ad una alleanza e ad un progetto che mira ad una sintesi delle forze di centro della coalizione che si riconoscono nei valori fondativi del popolarismo europeo". Cosi Saverio Romano, coordinatore politico di Noi Moderati, intervenendo a Ribera in un'affollata assemblea organizzata dalla Nuova Dc, alla presenza del sindaco, Carmelo Pace, del candidato alle Europee della lista Forza Italia- Noi Moderati Massimo Dell'Utri.

"Siamo ad una svolta - aggiunge - e questo appuntamento elettorale segna un momento di transizione. Serve un'Europa forte, unita e autorevole, in grado di far sentire la sua voce e le su argomentazioni nello scacchiere internazionale, oggi quanto mai dilaniato da conflitti, tensioni, divisioni e minacce di guerra. I

valori del popolarismo sono un patrimonio di idee e proposte politiche a cui ispirarsi per una politica di pace e di sviluppo sociale. La candidatura di Massimo Dell'Utri, la lista di Forza Italia- Noi Moderati ha questo significato ed è per questo che occorre sostenerla con passione".