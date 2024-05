Rientrata dal Veneto la comitiva dell'Università delle Tre Età di Modica

A conclusione della visita effettuata in Veneto e’ rientrata da Venezia la comitiva dell’Unitre di Modica. Dopo quattro giornate alquanto intense, nel pieno rispetto del programma annunciato, i partecipanti hanno trascorso l’intera giornata di martedì a Padova con visite guidate all’orto botanico, al santuario di Sant’Antonio, alla cappella degli Scrovegni e, dopo l’immancabile passaggio presso lo storico bar Petrocchi, con un giro nelle principali piazze della città. Nella giornata di mercoledì la comitiva è stata a Venezia dove ha effettuato visite guidate presso la Basilica e la scuola grande di San Rocco con i dipinti di eccezionale valore del Tintoretto e presso i luoghi di grande attrazione turistica che caratterizzano la città; dal ponte di Rialto al duomo ed alla piazza San Marco e al ponte dei sospiri; da Riva degli Schiavoni al piazzale Roma ed alla stazione attraverso le caratteristiche calli. Il terzo giorno è stato dedicato alla navigazione sulla riviera del Brenta, con pranzo sulla imbarcazione e la visita di alcune delle stupende ville realizzate lungo il fiume: la villa Foscari, progettata da Andrea Palladio e con le pareti interne affrescate da Zelotti; la villa Valmarana con all’interno pitture della prestigiosa scuola barocca veneziana e la villa Vidmann fastosa residenza del diciottesimo secolo, e, a conclusione della giornata, la villa Foscarini Rossi con al suo interno, oltre agli affreschi di pregevole fattura e di inestimabile valore, il museo della calzatura. Il Viaggio è stato completato con l’ultima giornata interamente trascorsa a Vicenza con la visita del centro storico e dei diversi monumenti palladiani, delle più importanti chiese della città, della villa Capra, la Rotonda, progettata da Andrea Palladio del quale è stata, infine, apprezzata la staordinaria originalità e bellezza del famoso teatro Olimpico. Alla fine il viaggio, nonostante il tempo poco buono, ha lasciato tutti soddisfatti anche per l’ottimo clima che si è registrato, anche in questa occasione, all’interno del gruppo.