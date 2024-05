Soccorritore del 118 salva passeggero sul Roma - Palermo

Lieto fine per un passeggero sul volo Roma -Palermo soccorso prontamente da Giovanni Ferraro Coordinatore regionale Ugl salute 118 autista soccorritore che presta servizio nel bacino pa-tp dipendente della Seus scpa azienda che gestisce il 118 in Sicilia guidata dal Presidente Riccardo Gabriele Castro. La notte tra venerdì 17 e sabato 18 di ritorno sul volo Ryanair (Roma- Palermo) non ha esitato un secondo ad indossare guanti e prestare il primo soccorso ad un passeggero colto da improvviso malore , Ferraro dopo aver verificato i parametri vitali e lo stato di coscienza del passeggero, lo ha messo in posizione laterale di sicurezza e monitorato lo stesso fino all'arrivo dell' ambulanza che lo ha trasportato nel più vicino nosocomio romano. Il passeggero dopo essere stato trattenuto per effettuare i dovuti controlli e stato dimesso sta bene ed è tornato a Palermo. "Un encomio particolare va a Giovanni - dichiara Claudio Marchesini Segretario Provinciale territoriale dell'UGL di Palermo - il nostro gruppo sindacale di ritorno da un meeting a Roma ha assistito a bordo alla prontezza e alla professionalità di Giovanni di cui siamo orgogliosi e fieri".