Troppe donne candidate a Bari, esclusa lista Laforgia per Municipio IV

La Commissione Elettorale di Bari ha escluso la lista Laforgia Sindaco a supporto di Giusi Giannelli, candidata presidente del Municipio IV di Bari (Carbonara, Ceglie, Loseto e Santa Rita) per le elezioni comunali dell'8 e 9 giugno in quanto sono state inserite troppe donne nell'elenco, ovvero 10 su 12 candidati e, in base alla legge, un genere non può essere rappresentato per più dei due terzi dei nomi in elenco.

Michele Laforgia, uno dei due candidati sindaci del centrosinistra, ha commentato l'accaduto con un video su facebook, che lo ritrae accanto alla candidata presidente, in cui osserva che non è stata scelta "Giusi Giannelli perchè è donna ma ovviamente il fatto della parità di genere non è uno slogan.

Giusi parte purtroppo con un limite in più perchè in questo Municipio noi abbiamo commesso un errore, abbiamo sbagliato per eccesso, abbiamo presentato una lista, per giunta la mia lista civica, in cui c'erano troppe donne e siamo stati esclusi".

Ma, sostiene Laforgia, "d'ora in poi quelle donne che sono state escluse da candidate consigliere faranno la campagna elettorale a doppio perchè le hanno sbattute fuori dalle liste ma torneranno in questo quartiere per fare eleggere Giusi Giannelli".