Morto il presidente dell'Iran Raisi, stessa sorte per tutti i passeggeri dell'elicottero

La Mezzaluna rossa iraniana afferma che tutti i passeggeri dell'elicottero del presidente Ebrahim Raisi sono morti.

Lo riporta l'agenzia di stampa russa Tass. Il "relitto" è stato trovato sulla strada per il villaggio iraniano di Khoilar-Kalam, afferma il capo della Mezzaluna rossa locale Pir Hossein Koolivand. Le squadre di ricerca hanno trovato parti dell'ala e della pala del velivolo su una collina e si sono mosse verso il posto. "Non c'è segno di vita nell'elicottero" del presidente iraniano Ebrahim Raisi "e la cabina è bruciata", affermano i media iraniani mostrando le immagini dei soccorritori della Mezzaluna rossa in azione con un dispositivo di monitoraggio.

L'agenzia di stampa statale turca Anadolu e quella iraniana Fars affermano che un drone Akinci fornito da Ankara ha rilevato una "fonte di calore" in una zona dell'Azerbaigian orientale e che sul posto sono state immediatamente inviate le squadre di soccorso che lavorano alle ricerche dell'elicottero del presidente iraniano Ebrahim Raisi, disperso dopo un atterraggio d'emergenza a causa del maltempo. La Mezzaluna rossa iraniana afferma che i soccorritori si stanno muovendo verso la zona individuata dal drone turco, che si sospetta sia il luogo dello schianto: 73 squadre, compresi cani da rilevamento, sono coinvolte nell'operazione ma le condizioni meteorologiche rimangono difficili, con pioggia e nebbia che riducono la visibilità. Al Jazeera afferma che il luogo del presunto incidente sarebbe a circa 100 chilometri da Tabriz, vicino a un villaggio chiamato Tavil. "Nessuna delle squadre di soccorso è stata in grado ancora di raggiungere l'elicottero e di dirci esattamente se il presidente, il ministro degli Esteri iraniano e le altre persone a bordo sono vivi o meno", spiega un corrispondete dell'emittente araba.