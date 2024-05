Palermo, lo trovano morto in casa: i parenti senza notizie da alcuni giorni

Francesco Vitale, 69 anni, è morto in solitudine nella sua casa di via Boccadifalco 38, al primo piano di una palazzina. I vigili del fuoco e i sanitari del 118 lo hanno trovato stamattina ormai privo di vita da più di un giorno. L'allarme è scattato dopo che parenti e vicini da giorni non avevano più sue notizie. Sul posto con il personale della polizia di Stato anche la cognata. La casa era in ordine e non ci sono segni di effrazione nell'appartamento. Dalla prima ricognizione del medico legale sul corpo della vittima non ci sono segni di violenza. L'uomo potrebbe essere stato colto da malore senza riuscire a dare l'allarme.