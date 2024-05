Modica, sequestrati due furgoni carichi di rifiuti pericolosi

Gli agenti del Commissariato di Polizia di Modica hanno denunciato un cittadino straniero ritenuto responsabile del reato di raccolta abusiva di rifiuti e hanno proceduto al sequestro preventivo di un furgone nel quale vi erano sistemati 600 kg di rifiuti ferrosi, computer, climatizzatori e batterie esauste di autovetture. Il mezzo è stato affidato in custodia ad una ditta specializzata, mentre i rifiuti ivi contenuti sono stati avviati al corretto smaltimento considerato che, in particolare modo le batterie delle automobili e i componenti elettrici, sono altamente inquinanti e pericolose per la salute pubblica se abbandonate indiscriminatamente e non gestite da personale specializzato.

Sempre la Polizia ha sequestrato un camion carico di rifiuti di ferro in quanto il conducente non era in possesso di tutta la documentazione necessaria, pur essendo autorizzato al trasporto dei rifiuti.