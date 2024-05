E' ubriaco e non si ferma all'Alt della polizia, 23enne denunciato a Siracusa

Nel pomeriggio di ieri, agenti delle Volanti della Questura di Siracusa, hanno denunciato un giovane 23 anni per i reati di guida in stato di ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale.

In specie, il denunciato non si fermava ad un posto di controllo, effettuato dai poliziotti delle Volanti, e fuggiva.

Dopo un rocambolesco inseguimento, durante il quale il conducente dell’autovettura investiva delle auto in sosta, i poliziotti riuscivano a bloccarlo e, poiché risultava positivo al test alcolemico, lo denunciavano anche per il reato di guida in stato di ebbrezza con contestuale ritiro della patente di guida.