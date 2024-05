Anniversario Capaci, a Siracusa i poliziotti donano sangue a Ortigia

Domani martedì 21 maggio, dalle ore 8 alle ore 12, in piazza Duomo a Ortigia, l’Associazione della Polizia di Stato Donatori Nati, sezione di Siracusa, ha organizzato una raccolta di sangue con il significativo claim “Dal sangue versato al sangue donato”, alla quale parteciperanno i donatori della Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco di Siracusa, gli appartenenti alle altre forze di polizia, alle forze armate e il personale dell’Amministrazione Civile dell’Interno e della Giustizia e i loro familiari.

L’evento si innesta nelle iniziative organizzate in occasione del giorno della memoria della strage di mafia di Capaci del 23 maggio del 1992, in cui persero la vita i giudici Giovanni Falcone e Francesca Morvillo e i poliziotti Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro.

Nella circostanza, sarà presente, nell’adiacente piazza Minerva, un’autoemoteca dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa con a bordo personale medico e paramedico e i volontari dell’Associazione “Misericordia” di Floridia che terranno un corso di formazione per la disostruzione delle vie aeree nei bambini, ai genitori degli alunni del plesso di Ortigia dell’Istituto Comprensivo S. Lucia.