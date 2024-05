Scicli, l'ultimo saluto a Giuseppe Ottaviano anche dai tifosi del Palermo

C'erano anche due gruppi di tifosi ultras di Scicli e Palermo per salutare, con striscioni e fumogeni, il "tifoso" Peppe Ottaviano, assassinato domenica scorsa nella sua casa di via Manenti a Scicli. Nella chiesa di San Bartolomeo, Scicli ha dato l'ultimo saluto al 40enne, vittima di una assurda violenza, massacrato a botte durante una serata che doveva essere tra amici e che ha, invece, ospitato anche il mostro che ha spento la vita di Peppe Ottaviano. Il rito funebre è stato officiato da don Ignazio La China, affiancato dai parroci Giovanni Lauretta, Pietro Zisa, Giuseppe Agosta e Davide Lutri. "Giuseppe troverà in cielo la pace che non ha avuto in terra".

Intanto, proseguono le indagini dei carabinieri per dare un nome e un volto all'assassino o agli assassini che, sabato sera, erano a casa di Giuseppe Ottaviano. L'autopsia ha confermato la morte violenta del quarantenne e i militari del Ris di Messina che avevano già raccolto nell'abitazione di via Manenti tutti gli elementi necessari per ricostruire quanto accaduto in quella casa.