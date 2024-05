Morto per una buca a Palermo, ultimo addio a Samuele

Sono stati celebrati i funerali di Samuele Fuschi, 38 anni, morto in un incidente in viale Regione Siciliana a Palermo dopo essere finito a terra con lo scooter a causa di una grossa buca nella strada La chiesa di San Saverio all'Albergheria era piena di parenti, amici e residenti del quartiere che hanno dato l'ultimo saluto a Samuele.

La funzione religiosa è stata celebrata dal parroco di San Saverio Massimiliano Lo Chirco.

"Questo è un momento di dolore per tutti noi - ha detto il sacerdote rivolto al figlio della vittima - Alessio nelle interviste di questi giorni tu hai detto che devi occuparti delle tue sorelle, preoccupati anche di rafforzare la tua fede. E in quella fede devi sostenere la tua famiglia, ma soprattutto te stesso". Alla uscita dalla chiesa la bara è stata accolta dallo scoppio di petardi, palloncini e dalle grida di parenti e amici della vittima. Con la foto in mano di Samuele hanno urlato "L'avete ucciso voi", l'avete ucciso voi".