Siracusa, è morto il giornalista Franco Oddo: aveva 76 anni

La segreteria e gli iscritti di Assostampa Siracusa esprimono cordoglio per la scomparsa del collega Franco Oddo e rivolgono le più sentite condoglianze alla famiglia.

Oddo, 76 anni, ha maturato la sua passione per il giornalismo a partire dagli anni universitari. Tornato a Siracusa ha scritto su La Domenica, diretta da Pino Filippelli, poi su La Sicilia. A partire dal 1978 è stato alla guida del Diario di Ragusa, poi del Diario di Catania. Nel 1982 ha fatto parte della redazione siracusana del Giornale del Sud diretto da Pippo Fava. Quindi il passaggio alla televisione e in ultimo La Civetta di Minerva.

A lui e alla vice direttrice Marina De Michele anche il premio Mario Francese per l’inchiesta sul Sistema Siracusa che fece venire alla luce i torbidi intrecci nel mondo della giustizia.