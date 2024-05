Asp di Catania, si chiude il progetto 'Un miglio al giorno attorno alla scuola'

Si conclude il progetto Un miglio al giorno in torno alla scuola, promosso dall’UO Educazione e Promozione della salute dell’Asp di Catania (UO EPSA), diretta da Salvatore Cacciola.

Le attività svolte e i risultati raggiunti saranno illustrati domani, 21 maggio, a partire dalle ore 9.00, presso la sala del Palazzo della Cultura. Prevista la partecipazione dei docenti e degli alunni che hanno aderito al progetto.

L’iniziativa, realizzata in attuazione del Piano Regionale di Prevenzione 2020-2025, ha visto l’adesione di 11 Istituti scolastici della provincia:

C.D. “Madre Teresa Di Calcutta” di Belpasso

I.C. “De Roberto” di Catania

I.C. “G. Verga” di Riposto

I.C. “M. Montessori/ Mascagni” di Catania

I.C. “G. Falcone” di San Giovanni La Punta

I.C. “G. Parini” di Catania

I.C. “M. Montessori” di Caltagirone

I.C.S. “Antonio Bruno” di Biancavilla

I.C.S. “E. De Amicis” di Mirabella Imbaccari

I.C.S. “Sauro/Giovanni XXIII” di Catania

I.C.S. “Padre Pio da Pietralcina” di Misterbianco

149 le classi coinvolte per un totale di 2612 alunni accompagnati da 237 insegnanti.

Ogni giorno, gli alunni sono stati invitati, durante l’orario scolastico, a coprire, in 15-20 minuti, la distanza di un miglio (circa 1600 metri) a passo svelto. L’attività permette di allenare il fisico, contrastare il rischio di sovrappeso e la sedentarietà, e propone l’adozione di stili di vita salutari in modo innovativo.