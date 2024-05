Il Centro sportivo Olympus di Floridia sbanca nell'Hip Hop, titolo nazionale nell'Opes

Il Centro Sportivo Olympus di Floridia ha recentemente ottenuto risultati straordinari consolidando la sua reputazione come uno dei migliori poli sportivi del Siracusano. Il settore giovanile del centro sportivo ha dimostrato di avere un futuro promettente portando a casa numerosi trofei e medaglie, dimostrando dedizione, passione e una preparazione impeccabile.

Le atlete di Hip Hop, Marika Cortese, Carlotta Berardi e Carla Manuli, Danza Contemporanea, Giorgia Italia e Carlotta Berardi, Reggaeton, Gaia Mangiafico ed Erika Paoli, e Tessuti Aerei, Sofia Zappulla, Carlotta Alessi, Rebecca Cirignotta, Ginevra Martogli, Alessandra Correnti, hanno da poco terminato le fasi nazionali OPES tenutesi a Cinecittà, conquistando non solo il titolo di campionesse nazionali ma molteplici borse di studio e premi, fra cui si annoverano i più importanti: i premi “Best Tecnique” e “Best Talent”.

Le atlete di Ginnastica Artistica, Caterina Caramagno, Alessandra Correnti, Alice Latina, Carlotta Berardi, Clara Rubino, Asia Rosano, Ginevra Martogli, Emily Pavone, Sofia Zappulla, Greta Tabacco, Carlotta Alessi, Mariagiulia Inturrisi, Aurora Gibilisco, Marta Pannetto, Chiara Rapaglià, Matilde Lo Giudice, Evelyn Portuesi, Sofia Raeli, hanno invece appena terminato le Gare Internazionali tenutesi a Malta salendo tutte sul podio.

Non mancano le soddisfazioni anche per il settore karate con ben 2 atleti, Dario Gionfriddo e Daniele Micciulla, che si qualificano alle fasi nazionali dei Campionati Italiani Fijlkam ed un eccellente quinto posto di un’atleta, Leonardo Marotta, alla sua primissima esperienza.

Il Centro Sportivo Olympus continua a rappresentare un faro di eccellenza sportiva, non solo nella città ma in tutta la provincia. Con queste premesse, il futuro non può che riservare ulteriori successi e soddisfazioni per tutti i suoi membri.