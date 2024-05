Neonato morto sulla nave da crociera, fermata la madre a Grosseto

È accusata di omicidio volontario del figlio appena nato la donna filippina di 28 anni membro dell'equipaggio della nave da crociera Silver Whisper, dove ha mansioni di cucina e di pulizie, che è stata fermata a Grosseto su ordine della Procura. Avrebbe causato la morte del bimbo per omissioni, non avendogli dato le cure adeguate. L'allarme è stato lanciato dai colleghi di bordo. La donna è stata trovata in stato di shock, ricoverata in ospedale e poi trasferita al carcere di Sollicciano a Firenze. Il neonato è stato trovato nella branda dove la donna lo avrebbe partorito due giorni fa.