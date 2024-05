"Il mestiere come vita" è il tema dell'iniziativa dell'Università delle Tre Età in programma giovedì 23 alle 18. E' in programma la visita a Palazzo dei Mercedari al Museo delle arti e tradizioni popolari. Dopo i saluti del presidente dell'Unitre, Enzo Cavallo, è previsto l'intervento della studiosa di tradizioni popolari, Marcella Burderi.