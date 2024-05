Comiso, la piscina comunale chiusa al pubblico, Bellassai (PD): grave disservizio

“La chiusura sine die della piscina comunale ci mette, ancora una volta, dinanzi a una sola certezza. L’incapacità di questa amministrazione nel sapere programmare e pianificare gli interventi che si rendono necessari a supporto di quegli impianti datati e che imporrebbero una manutenzione e una cura costante. Non stiamo parlando di eventi imprevedibili. E nulla del genere poteva accadere se tutto fosse stato gestito con la coscienziosità del buon padre di famiglia. Purtroppo, nulla di tutto questo”.

Lo dice il capogruppo del Pd al Consiglio comunale di Comiso, Gigi Bellassai, mettendo in rilievo i gravi disagi con cui gli utenti saranno costretti a fare i conti. “A questo punto – continua l’esponente del Pd – non si parla più di giorni bensì di mesi prima della riapertura. Al contrario di quanto sostiene l’amministrazione comunale, si tratta senza dubbio di una situazione prevedibile e ingiustificabile, viene meno un servizio essenziale e la responsabilità, non possono esserci dubbi, è da imputare solo all’attuale amministrazione che non opera con diligenza e lungimiranza. A nulla valgono i tentativi di arrampicarsi sugli specchi dell’assessore al ramo cercando di scaricare una parte della responsabilità sul passato. Ci chiediamo quale passato visto che l’attuale amministrazione è in sella da quasi sei anni e avrebbe avuto tutto il tempo di monitorare eventuali anomalie. Chiediamo l’immediato ripristino in tempi certi dell’impianto sportivo allo scopo di dare risposte all’utenza e anche ai numerosi atleti che contano sulla struttura per le attività agonistiche e che, adesso, saranno costretti a cominciare i cosiddetti “viaggi della speranza” presso impianti vicini se vogliono proseguire con gli allenamenti. D’altro canto, non stiamo scoprendo alcunché di nuovo visto che lo stato della piscina è simile a quello di altre strutture sportive abbandonate, come lo stadio Borgese, ad esempio, il cui manto erboso è in condizioni disastrose oppure i campetti periferici abbandonati al degrado e a una fruizione limitata”.