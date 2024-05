Polo Petrolchimico a Ragusa. Quale futuro? Un convegno nazionale

“Estrazione e Chimica di Base: tendenze e scenari in evoluzione” è il tema di un convegno nazionale promosso dalla CGIL e dalla Filctem di Ragusa. L’evento si terrà mercoledì 22 maggio alle ore 16,30 nell’Auditorium del Centro Studi Feliciano Rossitto a Ragusa.

L’incontro vuole essere un momento di confronto su temi cruciali per l’industria locale, di settori che hanno rappresentato un vero e proprio volano economico per Ragusa.

L’industria estrattiva del petrolio, lo sviluppo della chimica di base e la produzione del polietilene hanno infatti dato vita a un ciclo economico virtuoso che va dalla produzione alla trasformazione e al successivo riciclo del polietilene. Tuttavia, il settore della chimica di base si trova attualmente in una posizione sfavorevole, soprattutto a causa delle disparità nei costi energetici e di logistica rispetto ad altri paesi. La filiera a monte, che comprende estrazione, raffinazione e cracking, è in crisi e richiede decisioni strategiche precise.

È importante segnalare che Eni ha espresso l’intenzione di rivedere gli assetti complessivi di Versalis, un cambiamento che potrebbe avere ripercussioni significative sugli assetti produttivi dello stabilimento ragusano. Inoltre, la mancanza di investimenti nel settore Oil negli ultimi anni sta generando una continua perdita di capacità produttiva dei campi minerari di Ragusa. Con questa iniziativa, intendiamo promuovere un’analisi di merito che possa offrire un contributo positivo all’azione politica sindacale della CGIL e stimolare un dialogo costruttivo secondo la logica della confederalità.

Daranno il loro contributo al convegno: Filippo Scollo, segretario generale della Filctem di Ragusa che relazionerà sul tema, Rosario Catalano, segretario generale Filctem Caltanissetta, Fiorenzo Amato, segretario generale Filctem Siracusa, Pino Foti, segretario generale Filctem Sicilia, Giuseppe Scifo, segretario generale CGIL Ragusa, Giorgio Massari, Assessore Sviluppo Economico, Comune di Ragusa, Giorgio Cappello, Presidente Sicindustria Ragusa, Gabriella Messina, segretaria CGIL Sicilia. Concluderà i lavori Antonio Pepe, Segretario Filctem CGIL nazionale.

Coordinerà il convegno il giornalista Marco Sammito.