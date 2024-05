Semifinale Play off, il Palermo cade in casa: al 'Barbera' vince il Venezia

Va al Venezia l'andata della semifinale dei playoff del campionato di Serie B. Al Barbera davanti a 32.753 spettatori il Palermo è stato sconfitto per 1-0 per effetto della rete realizzata da Nicholas Pierini al 17' del secondo tempo.

Venerdì la partita di ritorno a Venezia.

Mignani sceglie di giocare con un centrocampista in più rispetto alla partita contro la Sampdoria, fuori Insigne e dentro Gomes. Con lui in mezzo ci sono Ranocchia e Segre, sulle fasce Diakitè a destra e Lund a sinistra; in difesa davanti al portiere Desplanches giocano Graves, Lucioni e Marconi; in attacco Brunori e Soleri. La partita è equilibrata, il Venezia tiene il controllo con la circolazione del pallone, il Palermo chiude bene tutti gli spazi. La prima occasione è rosanero con Gomes che va giù in area, Soleri continua a giocare e calcia verso lo specchio guadagnando un calcio d'angolo. Ancora l'attaccante al 25' colpisce al volo, ma anche in questo caso il massimo che ottiene è un calcio d'angolo. Ci prova anche Lucioni, ma il suo colpo di testa non inquadra la porta. Lo fa invece Diakitè al 28' con il portiere del Venezia Joronen costretto a mettere sopra la traversa. Gli ospiti si fanno vedere allo scadere con Candela dal limite in posizione centrale, ma Desplanches è attento e blocca a terra.

È Pierini, al 17' del secondo tempo, a sbloccare la situazione: il numero 10 veneziano approfitta dello spazio lasciato da Lucioni al limite dell'area e dalla sinistra lascia partire un tiro forte e secco in diagonale che si insacca sotto la traversa. I rosanero non sembrano accusare il colpo, ma non riescono a trovare spazi. Mignani sostituisce prima Soleri con Traorè, al 24', poi, alla mezzora Lund con Di Mariano e Gomes con Insigne. Allo scadere anche Di Francesco per Ranocchia. A tempo scaduto si fa male Desplanches, ma il tecnico ha esaurito le tre finestre per le sostituzioni ed è costretto a rimanere in campo. I rosanero ci provano e costruire occasioni, ma il Venezia si difende bene approfittando anche dell'imprecisione in fase di impostazione dei padroni di casa. Finisce 1-0 per gli ospiti.