Scontro fra due auto in via Nazionale a Misilmeri: morto un 57enne

Grave incidente stanotte a Misilmeri, in provincia di Palermo: un uomo di 57 anni, alla guida di un'auto, è morto dopo essersi scontrato con un altro veicolo guidato da una donna di 25 anni, ora ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Civico. Lo schianto si è verificato lungo la via Nazionale: il 57enne era alla guida di una Volkswagen Up, la 25enne di una Fiat Punto. All'arrivo dei sanitari l'uomo era già deceduto, mentre la giovane è stata immediatamente trasferita in ospedale: sul posto sono giunti anche i Carabinieri e gli agenti della Polizia municipale.