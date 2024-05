Incidente a Palermo, camion perde il carico e danneggia auto in sosta

Attimi di paura stamattina a Palermo: un camion ha perso dal lato destro del proprio carico tre cerchioni in acciaio, finiti su un'auto parcheggiata. È avvenuto all'incrocio tra viale Strasburgo e via De Gasperi: non ci sono feriti, ma l'incidente ha provocato forti rallentamenti alla circolazione con lunghe code nei tratti stradali adiacenti. Il guidatore del mezzo pesante, dopo essersi accorto di aver perso il carico, ha subito fermato la propria corsa: sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia municipale.