Operaio ferito nella strage di Casteldaccia trasferito a Villa delle Ginestre

Si conclude il percorso di assistenza e cura presso il Policlinico del paziente coinvolto nell'incidente sul lavoro avvenuto lo scorso 6 maggio a Casteldaccia. L'uomo è stato, infatti, trasferito a Villa delle Ginestre per proseguire il percorso di ribailitazione. Il paziente, arrivato al Policlinico in condizioni disperate, dopo dieci giorni era uscito dalla Terapia intensiva del Dipartimento di Emergenza diretto dal professore Antonino Giarratano e aveva proseguito le cure nell'unità operativa di Medicina interna e stroke care. In questo reparto di area medica a elevata competenza, diretto dal professore Antonino Tuttolomondo, aveva ricevuto il supporto continuato di tutti gli specialisti necessari a garantire un recupero funzionale organico e psicologico. "Oggi - spiega Tuttolomondo - confermata la stabilitá delle condizioni cliniche generali, respiratorie e il controllo della pressione arteriosa, si è provveduto al trasferimento presso la struttura di riabilitazione Villa delle Ginestre, dove il paziente potrà proseguire il percorso riabilitativo fisioterapico e logopedico già iniziato già durante la degenza in Terapia intensiva e continuato durante la pemanenza in Medicina Interna con Stroke care".