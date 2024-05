Lettera aperta al presidente del Siracusa Calcio: "Grazie per il suo amore per la città"

Giuseppe Scandurra, amministratore di un gruppo social, ha scritto una lettera aperta al presidente del Siracusa Calcio, Alessandro Ricci. Lo ringrazia e chiede continutà di 'entusiasmo e risultati'. Pubblichiamo il testo integrale.

Carissimo presidente Ricci,

complimenti per le emozioni e la gioia che ci ha dato. Grazie per aver riportato entusiasmo e vicinanza a tanti sportivi e tifosi aretusei che da tempo non mettevano più piede allo stadio. Grazie per l'amore che Lei sta dimostrando nei confronti della nostra città e di tutta la Siracusa sportiva; per questo Le siamo grati e riconoscenti. Grazie, anche, al suo braccio destro ,l'amministratore delegato, Salvo Montagno. Ma, finiti i festeggiamenti e in attesa di conoscere l'esito da parte della lega, se l'anno prossimo disputeremo il campionato di serie C o dovremo rimare in serie D, per Lei e i suoi collaboratori inizia il periodo più difficile; inizia la programmazione del prossimo campionato che andremo ad affrontare. Se dovessimo andare in C, tutto si rivoluzionerà sia dal punto di vista economico- gestionale che infrastrutturale ( mi riferisco allo stadio), se, invece, non saremo ripescati e, quindi, dovremo rimanere in serie D, allora, dovrà allestire una squadra che deve dare continuità al campionato testè ultimato e, quindi, giocoforza dovrà metter sù un organico che deve vincere il campionato, senza se e senza ma. L'entusiasmo di quest'anno deve avere continuità, anzi, deve aumentare anche l'anno prossimo e, dunque, ci devono essere tutti i presupposti perchè si faccia, ancora, meglio. Lei e i suoi collaboratori, da oggi, siete chiamati ad un compito difficile, ce ne rendiamo conto, ma, sono convinto che tutta la tifoseria azzurra le starà vicino, non solo dal punto di vista affettivo, ma soprattutto, dal punto di vista degli abbonamenti e di affluenza domenicale allo stadio. Sono, altresì, ottimista nel constatare, che, forse, per la prima volta, avrà il sostegno , in maniera concreta e tangibile delle forze politiche e istituzionali ; altrimenti sarebbe un'autentica vigliaccata e un vile tradimento nei confronti di una società che vuole portare benessere, entusiasmo e risveglio calcistico alla nostra città. Una città, sovente, silente, in particolare, sulle infrastrutture e sullo sport siracusano; calcio in primis. Fatte queste premesse, a nome mio personale e di tutto il gruppo " Le bellezze di Siracusa auguro a Lei, a tutti i suoi collaboratori e a tutta la vera e autentica tifoseria aretusea un "In bocca al lupo e buon lavoro".

(Nella foto di Valentino Cilmi il presidente del Siracusa Calcio, Alessandro Ricci)