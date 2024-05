Aveva 60 dosi di cocaina e tenta la fuga dai tetti: ai domiciliari a Catania

Nel corso dei servizi pomeridiani di controllo del territorio, gli agenti delle Volanti della Questura di Catania hanno arrestato un 18enne per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

In particolare, gli agenti in transito su Via Capo Passero hanno notato una persona sospetta che alla vista dell’equipaggio si è introdotto velocemente all’interno di uno stabile.

A quel punto hanno tentato di inseguirlo mentre abilmente, passando tra i tetti, era tornato sulla strada uscendo da un stabile vicino. Tuttavia i poliziotti sono riusciti a bloccarlo.

Identificato è risultato essere un 18enne catanese con precedenti. È stato quindi sottoposto a perquisizione personale che ha consentito di rinvenire 60 dosi di cocaina, per un peso totale lordo di 13,77 grammi, una radiolina walkie talkie e la somma di 695 euro in contanti. Tutto quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

Al termine delle attività di rito il giovane è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Informato il PM di turno, ha disposto di sottoporre l’arrestato alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa del Giudizio di convalida.