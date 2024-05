Priolo, ubriaco alla guida provoca un incidente: 3 auto coinvolte e 2 feriti

Nella tarda serata di ieri, poco prima delle 22.00, agenti della Polizia Stradale del distaccamento di Noto sono intervenuti, nella strada statale 114 all’altezza dello svincolo di Priolo Gargallo per la segnalazione di un incidente stradale.

Giunti sul posto, i poliziotti accertavano che il sinistro stradale, che aveva coinvolto tre veicoli e provocato due feriti, era stato causato da un uomo di 56 anni risultato positivo all’alcol test.

Per tali motivi, l’uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.